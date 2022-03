Davide contro Golia: un'assurda Vespa sfida una BMW M3 E92 sul quarto di miglio

Sulle nostre pagine abbiamo pubblicato le gare di accelerazione più disparate, ma ancora oggi capita di rimanere a bocca aperta di fronte a sfide tanto strane. Lo scontro tra Kawasaki H2R e Lamborghini Huracan ci era parso già abbastanza folle, ma questa drag race tra due e quattro ruote è imperdibile.

Anche perché non si parla di una Superbike, ma di una piccola Vespa (avete già visto il nuovo kit Lego Technic della Piaggio Vespa 125?) preparata e trasformata in un vero e proprio mostro.

Da una parte abbiamo quindi una BMW M3 ritoccata in alcuni componenti per farla esprimere al meglio. Prima di tutto sfoggia un nuovo impianto di scarico che oltre a fornire qualche cavallo di potenza in più, lascia il motore libero di cantare. A questo si aggiungono nuovi condotti dell’aria e la rimappatura della centralina. Il V8 della E92 tocca così i 430 CV, scaricati sulle ruote posteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione con 7 rapporti. Il suo peso ferma l’ago della bilancia a 1600 kg.

La sfidante è invece la leggendaria Piaggio Vespa, col suo motore monocilindrico da 150 cc, che in questa configurazione eroga la bellezza di 43 CV, circa dieci volte la potenza del veicolo di serie. Per scaricare a terra la potenza la “vespetta” ha ricevuto ruote dal diametro più grandi, una nuova frizione, nuovi carburatori e una nuova posizione di guida più avanzata, così da evitare facili cappottamenti in partenza. Tutta questa potenza deve spostare un peso totale di 160 kg, che comprende il mezzo più il pilota.

Il rapporto peso-potenza dei due mezzi è quindi lo stesso, ma quale dei due taglierà per primo il traguardo del quarto di miglio? Non possiamo togliervi il privilegio di scoprirlo con i vostri occhi, quindi avviate il video e gustatevi la sfida.