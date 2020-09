La nuova Suzuki SWIFT Hybrid funziona come una e-bike, il video con Davide Cassani

Per Suzuki questo mese di settembre significa una sola cosa: nuova Suzuki SWIFT Hybrid, la "piccola" di casa è infatti diventata estremamente efficiente e smart e per promuovere la cosa è sceso in campo un campione come Davide Cassani, coordinatore tecnico delle Nazionali e commissario tecnico della Nazionale uomini Prof.

La casa giapponese ha pubblicato un video in cui spiega per filo e per segno come funziona la sua tecnologia ibrida, anche chiamata Suzuki Hybrid. Ma perché mai un testimonial come Davide Cassani? Perché l'analogia con le biciclette elettriche a pedalata assistita è quantomai perfetta: il sistema ibrido di Suzuki infatti dà un supporto costante in fase di scatto e allungo, in questo modo si vanno a ridurre sensibilmente le emissioni di CO2 e il consumo di carburante. I dati ufficiali parlano di -26% in città rispetto alle versioni a benzina.

Suzuki, che ha ormai elettrificato tutta la sua gamma, offre al suo pubblico una Nuova Swift Hybrid compatta ma allo stesso tempo spaziosa, con equipaggiamenti ricchi fin dal primo livello COOL. Abbiamo infatti cerchi in lega, fari Full LED, telecamera posteriore, sistema di infotainment da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto ma soprattutto i più moderni ADAS e un sistema di guida autonoma di livello 2 su tutta la gamma SWIFT Hybrid.

Lunga appena 385 cm, la Nuova Swift Hybrid è disponibile anche con cambio automatico CVT e in versione Sport Hybrid, con rapporti peso/potenza e peso/coppia ai vertici della classe. Ma parliamo di prezzi: nuova Suzuki SWIFT Hybrid si può avere a partire da 12.540 euro, per saperne di più Suzuki ha organizzato un Porte Aperte nel weekend del 19 e 20 settembre. Il tutto mentre aspettiamo a braccia aperte il nuovo SUV ibrido plug-in Suzuki Across.