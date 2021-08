David Coulthard alla guida delle Mercedes-AMG One 'si è sentito di nuovo un pilota F1'

L’hypercar Mercedes-AMG One si sta facendo attendere più del dovuto se pensiamo che il suo reveal risale al settembre 2017, ma sappiamo che l’attesa verrà ripagata con il suo debutto. E la conferma arriva anche dall’ex pilota di Formula 1 David Coulthard, rimasto estasiato dalle performance che è in grado di esprimere.

Infatti di recente è stato invitato al Test Center di Daimler Immendingen per provare le doti della AMG One. L’area test Daimler mette a disposizione circa 30 circuiti test per un totale di 68 km di strade, asfaltate e non, ed è qui che è stato fatto buona parte dello sviluppo dell’auto, anche se più volte è stata avvistate attorno al Nurburgring.

Coulthard non ha potuto sbottonarsi troppo commentando l’auto, ma un’affermazione riassume al meglio quanto provato durante il test: “Mi sono sentito di nuovo un pilota di Formula 1!”. Gli occhi del pilota parlavano per lui. Sembrava quasi emozionato, e il motivo di queste sensazioni è prevalentemente dovuto al motore di derivazione F1 con cui viene equipaggiata la vettura.

Il propulsore infatti è un V6 di origine Formula 1, a cui si affiancano quattro motori elettrici, per una potenza complessiva che a quanto pare sfonderà la quota dei 1000 CV, andando a rivaleggiare con le altre hypercar del momento, come l’Aston Martin Valkyrie.

La Mercedes-AMG One non sarà un’auto per tutti, ma solo per pochi eletti. Noi comuni mortali però, potremo godercela sulle strade messicane di Forza Horizon 5, in uscita il prossimo novembre.