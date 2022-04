David Brown Automative e Marshall insieme per un modello speciale della Mini

Il costruttore David Brown Automotive non è nuova a questo tipo di iniziative e già qualche tempo fa aveva fatto parlare di sé per aver trasformato una Mini in una restomod di altissima qualità e dal costo di una Porsche Cayman GT4. L'ultima fatica è un omaggio ai 60 anni di Marshall Amplification.

DBA aveva costruito i primi esemplari della Mini Remastered nel 2019 in occasione del 60° anniversario dell'azienda. Da allora, la compagnia ha sfruttato la perfetta replica della vettura dei primi anni '60 per collaborazioni spettacolari di cui l'ultima insieme a Marshall Amplification per i 60 anni dell'azienda inglese.

Il modello creato per l'occasione veste i panni di una livrea nero-oro, sulla scia dei famosi amplificatori Marshall, con tanto di cerchi classici da 12" e le pinze dei freni a tinte dorate. Anche i pedali sono stati rifiniti nello stesso colore delle pinze dei freni ma a cui sono stati aggiunti i classici simboli delle tracce musicali. Il vero punto forte è il comparto sonoro che si arricchisce di altoparlanti aggiuntivi e di una sorpresa nel bagagliaio: un amplificatore per chitarra Marshall DSL1 Combo. Per i clienti interessati all'acquisto, di cui solo 60 i modelli effettivamente disponibili, è previsto anche un altoparlante Bluetooth dell'azienda produttrice di amplificatori acustici.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa per omaggiare i 60 anni di Marshall Amplification? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.