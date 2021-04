David Beckham sgomma col Maserati Levante: ecco il nuovo spot

David Beckham è stata una delle stelle più brillanti del firmamento calcistico per molti anni, ma ciò è risaputo. Quello che molti non conoscono è la sua passione per i motori, che di recente lo ha legato a un marchio storico come Maserati.

La casa automobilistica italiana ha quindi un nuovo ambasciatore il quale, dopo aver giocato ai massimi livelli nel Manchester United e nel Real Madrid, ha deciso di schierarsi col marchio del Tridente per pubblicizzare l'eccellente Maserati Levante.

E' interessante inoltre il fatto la moglie del calciatore londinese, Victoria Beckham, abbia avuto un ruolo nel marketing del Land Rover Range Rover Evoque, ma David è approdato sul continente per restarci:"è il partner perfetto per accompagnare Maserati attraverso il prossimo passo del suo viaggio, infrangendo i limiti e guidando il brand verso l'avanguardia del lusso automobilistico nel ventunesimo secolo." Così il marchio italiano ha commentato la vicenda.

Il primo frutto di questa cooperazione è proprio il video visibile in alto, dove Beckham realizza una serie di donuts con un magnifico esemplare di Maserati Levante Trofeo "soltanto per la pura gioia delle azioni inaspettate."

Ecco come si è espresso il calciatore:"Questa partnership con Maserati rappresenta per me un momento emozionante. Un iconico brand italiano il quale condivide con me l'interesse per il meglio dell'innovazione e del design. Non vedo l'ora di poter lavorare a stretto contatto con il marchio in un periodo tanto cruciale per la loro storia e per la loro crescita continua su scala globale."

Avviandoci a chiudere senza allontanarci troppo da Modena vogliamo mostrarvi un prototipo della nuovissima Maserati MC20 mentre sfreccia finalmente in pista. In ultimo vi rimandiamo all'avvistamento della nuova Maserati GranTurismo: l'ammiraglia sportiva è stata immortalata in mezzo alla neve.