La Datsun 280ZX di Paul Newman è finita in vendita, ecco il prezzo

Non pensiamo ci sia bisogno di presentare un attore del calibro di Paul Newman, ma non tutti sanno che la star del cinema ha sempre apprezzato alla grande il mondo delle auto e anche quello delle corse.

Difatti è stato co-proprietario di un team motoristico, il quale è più volte andato alla vittoria. Nel corso degli anni '70 e '80 ha persino guidato delle Datsun/Nissan per il team di Bob Sharp. La Datsun 280ZX da corsa che potete ammirare attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina è stata guidata esclusivamente da Paul Newman durante la stagione 1979.

Grazie ad essa ha trionfato agli eventi di Summit Point, Watkins Glen, Brainerd, Lime Rock e Road Atlanta, portandosi a casa un Campionato SCAA National C-Production. Durante lo stesso anno ha persino preso parte alla 24 Ore di Le Mans, terminando secondo a bordo della intramontabile Porsche 935. A ogni modo Newman ha deciso di restaurare la sua Datsun 280ZX del '79 in maniera certosina, mettendola poi all'asta attraverso Motorcar Classics, a Long Island.

L'esemplare è venduto assieme alla documentazione ufficiale, che include anche l'atto notarile di vendita da parte di Bob Sharp. Dopo la grande stagione del '79, la 280ZX fu venduta ad un facoltoso acquirente, che l'ha utilizzata per alcuni anni prima di concederle un lungo riposo. Comunque potete stare assolutamente tranquilli: adesso l'esemplare si trova in condizioni perfette. Per coloro i quali sono interessati a portarselo a casa, sappiate che dovrete sborsare una cifra pari a ben 7 milioni di dollari.



