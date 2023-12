La Datsun 240Z modificata dal designer della Batmobile con motore Tesla

Di "auto di Batman" siamo abituati a vederne di ogni tipo. L'ultima è la supercar che KTP ha regalato a Pol Espargaro. L'artista Ash Thorp, noto per aver progettato la Batmobile nel film Batman del 2022, ha collaborato con la società di design "Make Haste Corp" per la realizzazione di questa magnifica Datsun 240Z.

Questo veicolo include delle telecamere laterali integrate che fungono da specchietti retrovisori, un imponente diffusore nella parte posteriore e copricerchi in fibra di carbonio su leghe multirazza BBS. Le minigonne laterali richiamano inevitabilmente alla storica Batmobile dell'omonimo super eroe.

Sotto il cofano, la Datsun 240Z adotta un sistema di propulsione completamente elettrico proveniente da una Tesla Model S. La potenza complessiva è di ben 401 cavalli. Inoltre, essendo elettrica, il peso di ben 1133 kg non si fa sentire più di tanto. Gli interni presentano un layout personalizzato con ben tre quadranti al centro, un piantone dello sterzo, un quadro strumenti digitale e una grande console centrale.

