Sulla Tesla Model 3 spunta un contatore da 50 GB: addio 4G gratis e illimitato?

Questa notizia potrebbe non far piacere agli attuali e ai futuri utenti Tesla: la società potrebbe presto iniziare a tener conto e a far pagare i GB scaricati con la linea on-board dell'auto, a oggi gratuiti e illimitati.

Come accaduto con i Supercharger, che la società americana ha smesso di offrire gratuitamente ai suoi clienti una volta che la flotta ha raggiunto una dimensione importante, lo stesso potrebbe accadere con i dati 4G che al momento servono alle Tesla come agli uomini l'aria che respirano. Grazie alla rete infatti le vetture di Elon Musk sono sempre connesse, possono scaricare dati sul traffico cittadino e autostradale, per la navigazione in generale, per gli aggiornamenti over-the-air e molto altro.

Con l'arrivo del software V10 si potrebbe addirittura utilizzare in streaming Netflix, YouTube e la funzione Caraoke, anche se inizialmente Tesla ha già fatto sapere che sarà necessario sfruttare i dati del proprio smartphone. Ebbene, visto il sempre più alto numero di vetture Tesla in giro per il mondo e l'arrivo di nuovi servizi, i GB potrebbero presto avere un tetto massimo, come del resto aveva annunciato lo stesso Elon Musk tempo addietro.

"I nostri clienti avranno 4 anni di internet illimitato e gratuito a bordo delle vetture", si diceva nel 2014, anche se ancora oggi il servizio è del tutto free. Ora un utente ha visto spuntare sull'interfaccia della sua Model 3 Long Range una strana dicitura: "0.00/50.00 GB", chiaramente un contatore di dati mobili, che presto potrebbero guadagnare un nuovo abbonamento a pagamento. Secondo le info snocciolate da Musk su Twitter nei mesi passati, il piano dovrebbe costare 100 dollari l'anno (probabilmente 100 euro in Europa), non sappiamo ancora però se riferito o meno ai 50 GB, se questi ultimi siano mensili oppure annuali e come funzionerà con chi ha acquistato il pacchetto "Connettività Premium". Sicuramente sapremo di più con l'arrivo del software V10.