Date un nome alla nuova Jeep Wagoneer elettrica: si vince un premio da 40.000 dollari

Jeep si sta rivelando un brand molto attivo in questo 2022, anche sul fronte social. Il coinvolgimento del pubblico è ai massimi livelli e ora il brand ha bisogno dei propri fan per dare un nome al suo prossimo SUV Mid-size elettrico.

A oggi il progetto si chiama Wagoneer S e il suo lancio commerciale è programmato in Nord America per il 2024 - con altri mercati del mondo che si accoderanno successivamente. Wagoneer S però non convince appieno l'azienda, non a caso è stato lanciato un contest per trovare un nuovo nome. I fan Jeep hanno 50 caratteri per dare un nome alla prima Wagoneer 100% elettrica sul sito creato per l'occasione www.namethenewwagoneer.com. Il contest andrà avanti dal 23 novembre al 2 dicembre 2022 e il sito sembra raggiungibile anche dall'Europa, non è possibile però scegliere un Paese diverso dagli Stati Uniti, si può mettere solo lo ZIP Code di uno stato USA.

Il vincitore del contest, colui che troverà il prossimo nome della Wagoneer elettrica, si porterà a casa non solo un bel po' di orgoglio ma anche un bel viaggio premio presso il Jackson Hole Mountain Resort per quattro persone. Il premio include il biglietto aereo, l'alloggio, gli skipass, il noleggio dell'attrezzatura adatta a sciare e una carta regalo da 1.000 dollari da spendere nei negozi locali, un bottino da ben 40.000 dollari di valore.

Il Wagoneer S sarà il primo SUV elettrico di Jeep in Nord America, mentre in Europa vedremo prima il Jeep Avenger (ufficiale il Jeep Avenger al Salone di Parigi), le cui consegne dovrebbero iniziare nel 2023.