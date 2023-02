Le date degli Emoving Days 2023: provate e-bike, monopattini e microcar a CityLife

A Milano stanno per tornare gli Emoving Days, dopo il successo delle prime due edizioni. La micromobilità elettrica vi dà così appuntamento nel quartiere CityLife dal 24 al 26 marzo 2023.

Uno dei quartieri più futuristici di Milano si riconferma il palcoscenico perfetto per gli Emoving Days, del resto a disposizione ci sono enormi aree pedonali e zone test in cui provare biciclette elettriche e monopattini. Non solo però: gli Emoving Days 2023 vi permetteranno di testare anche cargo bike, scooter e microcar, già lo scorso anno avevamo visto dal vivo la nuova Microlino costruita a Torino.

Tre i percorsi di test che si potranno trovare sull’app komoot, il route partner dell’evento. Urban CityLife vi metterà a disposizione un percorso da 3,54 km attorno alle tre torri e alle strutture della Fiera di Milano, Around the City invece vi permetterà di circolare per 8,73 km passando di fronte ad alcuni dei luoghi simbolo di Milano come il Parco Sempione e l’Arco della Pace. Infine il percorso Mtb Monte Stella Hills sarà il territorio perfetto per mettere alla prova le nuove mountain bike degli Emoving Days 2023: 9,90 km passando per Casa Milan, il Parco del Portello e il monte Stella.

L’appuntamento con la micromobilità elettrica del futuro è dunque fissato per le giornate del 24, 25 e 26 marzo 2023 a Milano CityLife. Per saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale degli Emoving Days.