Dat Bike Weaver, la moto elettrica vintage che arriva dal Vietnam e costa pochissimo

La mobilità elettrica sta aprendo possibilità ad aziende e mercati che prima erano assolutamente in ombra. Pensiamo al Vietnam, un Paese più famoso per il suo bellicoso passato che per il presente, dove invece aziende come VinFast stanno lavorando per arrivare anche in Europa. Oggi conosciamo Dat Bike.

VinFast è probabilmente il primo produttore vietnamita a superare i confini e arrivare, grazie alle nuove auto elettriche, nel vecchio continente. Le VinFast V8 e V9 infatti arrivano in Europa e sappiamo anche a che prezzo, il Paese però non si sta impegnando solo sul fronte delle quattro ruote. Lo conferma il debutto di Dat Bike, la prima startup vietnamita nel campo delle moto elettriche.

L'idea ha assolutamente senso, visto che Indonesia, Malesia, Tailandia e lo stesso Vietnam sono Paesi in cui scooter e moto sono ovunque, utilizzati dalla maggior parte della popolazione. Certo si tratta di veicoli termici e spesso anche parecchio inquinanti, aziende come Dat Bike dunque potrebbero fare la storia, alimentando uno switch a zero emissioni senza precedenti. Il primo modello della compagnia inoltre è una leggera moto elettrica dai tratti vintage: la Weaver offre un motore da 5 kW e promette fino a 100 km con una singola carica (200 km con la versione Weaver 200).

È omologata per due persone, anche se non ci aspettavamo nulla di meno, visto che in Vietnam si viaggia quasi sempre in due su una moto e a volte anche in tre... La velocità massima del modello è di 90 km/h, mentre il peso è di appena 120 kg. Ha persino la certificazione IP65, dunque per lei i giorni di pioggia non sono affatto un problema. Le consegne inizieranno nel Paese a luglio 2022, con prezzi a partire da 1.600 euro circa al cambio diretto per la Weaver, 2.250 euro circa per la Weaver 200. Prezzi decisamente più bassi in confronto a quelli europei, a tal proposito ecco 7 scooter elettrici da comprare a meno di 2.000 euro con gli incentivi 2022 appena lanciati.