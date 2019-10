Dashcam di una Tesla riprende un incredibile ribaltamento ad alta velocità

Partendo dallo sperare che la persona coinvolta nell'incidente, visibile dal video in alto, non abbia avuto gravi conseguenze dall'accaduto, ci viene comunque incredibile vedere quanto le persone sottovalutino le dinamiche che possono avvenire negli scontri stradali ad alta velocità.

Lo testimonia la ripresa catturata dalla dashcam di una Tesla, che sottolinea la facilità con la quale ci si può ribaltare a bordo di una qualsiasi automobile, nonostante la collisione in questo caso non sia stata così violenta. Per questo motivo ci teniamo a precisare che la salute viene prima della fretta, e che qualche minuto di anticipo non è importante quanto la propria incolumità.

Secondo i dati statunitensi raccolti dalla National Highway Traffic Administration (NHTSA) non è particolarmente rilevante la vettura dentro la quale vi troviate, infatti le differenze nei crash test sono state minime. Unica nota la leggermente superiore facilità di ribaltamento dei SUV rispetto alle berline.

A quanto pare però le recenti auto elettriche, grazie al pesante pacco batterie posizionato circa alla stessa altezza del telaio, non si rovesciano tanto facilmente e dispongono di un bassissimo centro di gravità. Ma questo molto probabilmente non vi salverà da conseguenze come quelle del video.

