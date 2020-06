Dashcam di una Tesla riprende un incidente terrificante: è ancora furia stradale

Quello che vi mostriamo oggi potrebbe essere uno degli incidenti più gravi che abbiamo mai riportato. Lo schianto è stato registrato dalla dashcam di una Tesla Model 3, la quale si trovava appena più avanti dei veicoli interessati dall'accaduto.

Il conducente della EV si trovava sulla Alvarado-Niles Road di Union City, in California, quano ha assistito a quello che pare essere un caso di vera e propria furia stradale che, se confermata, non possiamo far altro che condannare profondamente. Per fortuna, lo ripetiamo, il proprietario dell'elettrica non è stato coinvolto, ma da quanto visto dal video in alto possiamo affermare senza alcun pericolo di smentita che le cose per lui sarebbero potute andare molto peggio.

Purtroppo al momento non abbiamo descrizioni precise delle dinamiche e dei moventi dello sfortunato evento, ma basandoci su quello che vediamo descriviamo di una berlina nera che sembrava andare ad altissima velocità per scappare all'inseguimento di un enorme SUV, il quale è poi entrato nell'inquadratura piombando sulla berlina con una forza brutale.

Di conseguenza i due veicoli hanno perso completamente il controllo finendo per distruggere completamente alcuni alberi, un palo della luce e un'idrante al centro della strada, e vendendo disintegrati a loro volta. Il fatto ancora più strano è che un attimo dopo il conducente del SUV è emerso dalle lamiere del proprio mezzo e si è messo a correre sulla carreggiata per raggiungere una destinazione sconosciuta.

Il proprietario della Model 3 ha riferito di aver consegnato alla polizia tutte le registrazioni in proprio possesso per provare ad aiutare le forze dell'ordine nello svolgimento del loro lavoro. Al momento tutta la storia è ancora da chiarire, ma in futuro non mancheremo di aggiornarvi in caso di nuove informazioni al riguardo.

Per chiudere vi rimandiamo ad altre riprese effettuate da EV californiane, le quali non mancano di far emergere situazioni davvero particolari. La prima riguarda il video della caduta di un meteorite che ha illuminato il cielo delle Hawaii, mentre la seconda testimonia un atto non propriamente legale: una signora ha staccato il cavo di ricarica da una Tesla Model 3 per ricaricare la sua Nissan Leaf.