Dashcam di una Tesla registra un incidente totalmente evitabile: ecco il video

Le dashcam integrate nelle vetture Tesla sono sempre molto utili, poiché testimoniano comportamenti stradali deprecabili consegnando alle autorità prove utili per punire adeguatamente gli automobilisti spericolati (ecco un esempio di pochi mesi fa).

Ed è proprio quanto accaduto alcuni giorni fa su una rampa di un'autostrada nei pressi di Chicago. Una Teslacam ha registrato l'assurda azione dell'automobilista a bordo di una Chevrolet di colore nero, che si è schiantato contro una Toyota Corolla. Mettetevi nei panni del conducente di quest'ultima: non avreste voluto anche voi una vettura nei paraggi pronta a registrare l'accaduto?

L'auto nera, che pare essere una Chevrolet Cobalt di prima generazione, si muoveva a zigzag all'imbocco dell'autostrada I-55. La Corolla era lì sulla sua destra e viaggiava per i fatti suoi, quando la Cobalt si allarga troppo verso la sua sinistra, sfiorando le barriere di cemento. Nel momento nel quale il conducente prova a raddrizzarla, attua una correzione troppo spinta, e finisce per sbandare e infine scontrarsi con il quarto posteriore della Toyota, provocandone un testacoda.

Ora, il motivo per il quale l'uomo a bordo della berlina nera si fosse ritrovato troppo a sinistra è ancora sconosciuto, ma le possibilità sono due. La prima ritrae un individuo particolarmente assonnato o distratto che non si è accorto della direzione intrapresa, oppure tratteggia magari una guida in stato d'ebbrezza.

In ogni caso crediamo che il proprietario della Corolla non avrebbe trovato difficoltà a far valere la sua ragione, poiché l'incidente metterebbe certamente in evidenza i danni sul muso della Chevrolet e sul posteriore della Toyota, evitando ogni fraintendimento, ma al contempo possiamo affermare che immagini simili possono equivalere a manna dal cielo in situazioni diverse.

Per questa eventualità vi rimandiamo al video registrato da una Model 3, che ha evitato al suo proprietario una multa salata evidenziando un riflesso nell'auto davanti a essa.