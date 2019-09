Dashcam di una Tesla ci mostra come non si guida, il video dell'incidente

Di video di incidenti ne vengono caricati molti sul web, ultimamente soprattutto grazie alle dashcam integrate nelle vetture Tesla. In questo caso una di esse ha ripreso un automobilista particolarmente imprudente, per fare un eufemismo, mentre tentava di superare a destra per poi schiantarsi contro le barriere di sicurezza.

L'incidente è avvenuto il 10 Settembre scorso a Sunnyvale, in California. Precisamente alle 2:12 di pomeriggio, secondo la descrizione del video pubblicato su Youtube. L'accaduto si descrive da solo in realtà, ma noi proveremo a scandire bene gli avvenimenti.

Circa al decimo secondo del video si vede entrare in camera l'auto bianca mentre si avvicina pericolosamente ai veicoli davanti a sé. L'auto davanti sembra essere una Chevrolet Cruze, mentre intenta a tallonare ad alta velocità una Chrysler 200.

All'improvviso si vede la Chrysler sulla corsia di sinistra provare a superare dalla corsia di destra l'auto davanti a sé. E se non fosse stato così vicina alla vettura che la precedeva probabilmente avrebbe visto che c'era un camion proprio lì, sulla corsia centrale. E di fianco un furgone. Quando il conducente della Chrysler si accorge di non avere spazio di manovra, frena bruscamente lanciandosi verso sinistra, e terminando contro le barriere di sicurezza. Per fortuna la Chevrolet si trovava qualche metro più avanti ed ha evitato l'incidente.

Subito dopo l'impatto però la vettura è tornata al centro della carreggiata e se non fosse stato per la prontezza di riflessi dell'uomo a bordo del camion l'impatto tra i due veicoli sarebbe stato inevitabile, coinvolgendo anche il furgone che si trovava pochi centimetri più a destra.

Il comportamento dell'automobilista a bordo della Chrysler 200 è di quelli più deprecabili al volante (come in quest'altro caso). Un tipo di guida del genere può mettere a rischio non solo la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della strada. Speriamo che da oggi in poi abbia imparato la lezione, e che il video ripreso dalla Tesla possa insegnare a non utilizzare così il proprio mezzo di locomozione.