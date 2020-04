Dashcam di una Tesla Model X riprende un violento incidente: il video

La TeslaCam di una Tesla Model X ha registrato un brutto incidente, il quale ha visto protagonista il SUV elettrico e una Toyota RAV4 la quale, in modo del tutto avventato, ha attraversato un incrocio col semaforo rosso.

La Model X si è quindi scontrata con la RAV4 ed è finita poi per urtare con violenza un palo. Fortunatamente il conducente della Toyota ne è uscito illeso, mentre il proprietario della EV ha riportato soltanto lievi escoriazioni.

Purtroppo però la sua macchina adesso è completamente distrutta e assolutamente irriparabile. A ogni modo, come potete vedere voi stessi dal video, la Toyota RAV4 sterza proprio davanti alla Tesla Model X nonostante il semaforo rosso. Il conducente di quest'ultima prova a scansarsi, ma era troppo tardi. Lo scontro spinge la EV direttamente contro un palo dall'altra parte della strada. Il tutto accade in un attimo, e dubitiamo che se ci fosse stato chiunque altro al volante le cose sarebbero potute andare in modo diverso.

In un caso di alcuni giorni fa, registrato anche quella volta dalla TeslaCam, una Model S è però riuscita ad evitare l'incidente con un automobilista non propriamente attento (che le si è posto davanti con la sua auto), grazie al bassissimo baricentro del quale gode. Infine vogliamo rimandarvi ad un evento piuttosto misterioso: a quanto pare la "frenata fantasma" di una Model 3 avrebbe causato incidenti multipli su una strada extraurbana che attraversa Norvegia e Svezia.