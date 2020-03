Una dashcam ci mostra i limiti della guida umana: un SUV vola incredibilmente fuori strada

Non abbiamo alcuna intenzione di incensare l'Autopilot di Tesla ma il video in alto, che avrete già visto, è stato registrato dalla dashcam di una Tesla e mostra il conducente di un SUV probabilmente distratto, forse addormentato o magari in preda a un problema di salute di qualunque tipo, uscire fuori strada e ribaltarsi più volte.

Come potete notare voi stessi la carreggiata davanti al SUV ad un certo punto gli impone una leggera sterzata verso destra, per evitare lo spiacevole inconveniente di ritrovarsi tra gli alberi. La correzione però, qualunque sia il motivo, non avviene, e molto stranamente il veicolo attraversa la linea che divide le corsie, rischia l'incidente con una eventuale auto che sarebbe arrivata dal verso opposto, e abbandona l'asfalto senza soluzione di continuità per finire rotolando svariate volte nell'erba.

E' per questo ed altri motivi che man mano vengono resi disponibili dai produttori sistemi avanzati di assistenza alla guida. L'errore umano, dovuto principalmente a distrazione e stato d'ebbrezza (ma non solo, ultimamente), può portare a innumerevoli incidenti. Ovviamente c'è da dire che la guida autonoma come l'Autopilot è ben lontana dalla perfezione, e in alcuni casi ha rischiato anch'essa di portare a qualche tragedia.

Per concludere, sperando che il proprietario del SUV nero stia bene, vi rimandiamo ad un salvataggio in extremis attuato proprio dall'Autopilot, che ha evitato un incidente con un automobilista non propriamente lucido. L'agenzia americana che si occupa della sicurezza stradale però è contro il sistema di guida autonoma di Elon Musk, poiché creerebbe il rischio di distrarsi