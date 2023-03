La dashboard della nuova Cayenne anticipa lo stile degli interni delle Porsche future

La Porsche Cayenne 2024 definitiva è stata avvistata durante un photoshooting, e infatti il suo debutto è atteso per il prossimo mese in Cina, ma nel frattempo la casa di Zuffenhausen ci mostra il design della nuova dashboard, che sarà anche il punto di riferimento per i modelli Porsche del futuro.

La plancia della Cayenne MY2024 attinge a piene mani dal design utilizzato sulla Taycan, ma fa anche qualche passo indietro, tornando all’utilizzo di alcuni tasti fisici per determinate funzionalità: i cosiddetti comandi HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) non sono più touch come sulla sportiva elettrica, ma adottano invece degli switch fisici.

Il boss del design delle interfacce utente di Porsche, Ivo van Hulten, ha infatti spiegato che il team si è fatto prendere un po’ la mano con la Taycan (leggete la nostra prova su strada della Porsche Taycan Cross Turismo), e ha reso touch fin troppi comandi: “Forse l'interno della Taycan era così digitale che per questa generazione abbiamo imparato che vogliamo aggiungere un po' più di sapore analogico”.

Allo stesso tempo va detto che la strumentazione centrale perde definitivamente il contagiri analogico, in favore di un layout totalmente digitale su schermo curvo da 12,65 pollici: è stata una scelta molto difficile, ma alla fine hanno abbracciato quest’idea per restare al passo con i tempi.

Per il resto notiamo che il selettore delle marce è stato spostato sulla plancia, alla destra del volante, mentre sulla sinistra resta il solito tasto di accensione come da tradizione. Al centro della plancia c’è lo schermo dell’infotainment da 12,3 pollici, a cui si affianca uno schermo da 10,9 pollici opzionale di fronte al sedile del passeggero, che permetterà la visione di contenuti multimediali senza distrarre il guidatore, grazie ad un rivestimento che oscura lo schermo al conducente.