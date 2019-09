Dario Benuzzi e Tesla: tutta la verità sulla prova della Model 3

Qualche giorno fa su queste pagine, affidandoci a Reddit e a una fonte non confermata, abbiamo scritto delle inesattezze a proposito di Dario Benuzzi e a un suo passaggio a Tesla. Abbiamo raggiunto il collaudatore Ferrari al telefono per conoscere la verità dei fatti.

Sul web circolavano voci di come Dario Benuzzi si fosse convertito all'elettrico comprando una Tesla Model 3 Performance, in verità il collaudatore storico di Ferrari - marchio con cui ha collaborato per oltre 40 anni - ci ha raccontato di come quell'auto su cui è stato fotografato fosse in realtà di un suo caro amico, che gli ha detto divertito: "Dai Dario, fa' vedere a mio figlio come si guida", per andare da casa al ristorante.



Benuzzi ha percorso con la vettura americana meno di 5 km, viaggiando per lo più nel traffico a meno di 60 km/h, dunque parlare di una vera e propria "prova dell'auto" è sicuramene esagerato. Alla domanda "Come ti è sembrata", il collaudatore del cavallino rampante avrebbe risposto "sembra confortevole rispetto alle sospensioni anteriori, il motore ha una bella spinta", la cosa però sarebbe finita lì.



Questa storia, insieme alle foto scattate proprio dall'amico dal sedile posteriore della Tesla, ha fatto il giro del mondo, arrivando persino sui media americani. "Potrei tranquillamente passare alla Tesla, non ho nessun vincolo, però sul fatto che l'abbia provata o che mi sia convertito non c'è niente di vero" ci ha poi confermato sempre al telefono. Presto l'intervista completa, abbiamo parlato con Dario Benuzzi di auto elettriche, ibride, SUV e dei modelli storici di casa Ferrari, stay tuned.