Danneggia una Tesla Model 3 parcheggiata: inchiodato dalla Modalità Sentinella

Probabilmente non c'è cosa più odiosa che ritrovare l'auto parcheggiata con qualche danno, senza alcun biglietto allegato. Sono milioni le persone nel mondo che scappano via come nulla fosse, cercando di non pagare i danni provocati, la Modalità Sentinella di Tesla sta però cambiando molte cose.

La storia (e il video) di oggi ci arriva dagli Stati Uniti, dove Ben White ha parcheggiato la sua Tesla Model 3 per andare in palestra. Appena qualche minuto dopo l'app di Tesla segnala all'uomo che la Modalità Sentinella ha registrato un evento e che l'allarme dell'auto è scattato, al ritorno al parcheggio White ha trovato un danno evidente sulla sua auto. L'intero paraurti posteriore è stato infatti rovinato nella parte sinistra, là dove la Modalità Sentinella ha una telecamera piazzata appositamente.

Chiamate le autorità, White ha poi mostrato i video della Tesla Model 3 all'agente giunto sul posto, non ci è voluto molto poi a scovare il numero di targa della vettura colpevole e a rintracciare il proprietario - che ora dovrà pagare, tramite la sua assicurazione, tutti i danni e rimettere a posto la berlina elettrica. Senza Modalità Sentinella probabilmente non ci sarebbe stato alcun colpevole, motivo per cui continuiamo a dire che ogni auto di nuova generazione dovrebbe offrire un servizio simile.