La Danimarca vuole chiudere i porti per bloccare le consegne Tesla: la situazione

Il nuovo capitolo della diatriba tra Tesla e Svezia rischia di far allargare ancora di più questa ondata di risentimento nei confronti dell'azienda americana (e di Elon Musk in persona). Lo sciopero non ha intenzione di finire, intanto arrivano anche delle nuove minacce da altri Paesi.

Ad alzare la voce, infatti, questa volta è la Danimarca che (secondo quanto riportato da Bloomberg) sembrerebbe aver intenzione di chiudere i porti per evitare che Tesla riesca a raggirare lo sciopero dei lavoratori portuali svedesi. La decisione è stata resa nota da una dichiarazione rilasciata dal sindacato 3F. Inoltre, anche la Finlandia minaccia azioni contro il marchio texano. A breve ci sarà un incontro dell'unione dei lavoratori dei trasporti del Paese per decidere il da farsi.

Tutto ciò rischia di condannare Tesla a degli sviluppi seriamente tragici. Infatti, con i porti svedesi e danesi chiusi, l'unica via per esportare le automobili negli stati scandinavi sarebbe via strada, partendo proprio dal grande stabilimento di Berlino, in direzione Malmö. Insomma, non la soluzione più facile e comoda, ma nemmeno la più conveniente. Infatti, il viaggio in questo caso verrebbe effettuato da "semplici" camion che hanno una disponibilità di carico minima rispetto a una nave mercantile.

Tutto è cominciato alla fine del mese di ottobre, quando 130 operai di sette fabbriche svedesi hanno deciso di dare vita a un piccolo sciopero che si è poi allargato a macchia d'olio in tutto il Paese, portando a scioperare anche i lavoratori portuali e i dipendenti di PostNord (azienda che gestisce le consegne delle targhe). Ora anche il record di vendite Tesla del 2023 potrebbe saltare. Musk ha deciso di rispondere adottando le vie legali, intentando una causa contro la Svezia, ma da quel momento la situazione è letteralmente degenerata... Come si risolverà?