Danilo Petrucci, incidente in Superbike: 'Ho la mandibola fratturata in due parti'

Danilo Petrucci ha utilizzato i suoi canali social per condividere con i suoi follower i dettagli della terribile caduta subita durante gli allenamenti a Cingoli in preparazione per il round di Assen del Mondiale Superbike.

L'incidente è stato particolarmente grave, causando la rottura di alcuni denti, della clavicola e della mandibola in due parti, oltre a diverse lacerazioni cutanee. Petrucci ha descritto l'evento come una delle cadute più spaventose della sua vita.

"Ieri durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli ho perso il controllo della moto prima di un salto e quindi invece di frenare la moto ha accelerato…ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra" Così il pilota ha descritto la sua terribile esperienza.

Il pilota umbro ha ringraziato coloro che gli hanno inviato messaggi di sostegno e si è visto ottimista riguardo al suo recupero e sperando di poter tornare presto a sorridere. Diversi colleghi piloti, tra cui Andrea Iannone, tornato di recente in sella dopo la lunga squalifica, Cal Crutchlow, Maverick Vinales e altri, hanno tutti quanti manifestato il loro sostegno e i loro auguri di pronta guarigione.

Purtroppo, l'infortunio impedirà a Petrucci di partecipare al round di Assen del campionato mondiale Superbike. Tuttavia, il periodo di riposo successivo alla gara olandese dovrebbe consentire al pilota italiano di recuperare completamente in vista della prossima tappa a Misano, dove spera di tornare competitivo sulla sua Panigale V4R. Attualmente, Petrucci si trova al sesto posto nella classifica piloti, con 47 punti, a 40 punti di distanza dal leader Nicolò Bulega.

Arrivando invece alla Moto Gp, i cambiamenti in vista pare rimescoleranno le carte in gioco, si a per quanto riguarda i piloti, sia per le partnership tra i team. Le trattative preliminari indicano che a partire dalla stagione 2027, il Team VR46 sarà il principale partner di Ducati, aprendo la strada a una nuova era nel motomondiale. Tuttavia, il futuro del Team Prima Pramac rimane incerto: questo potrebbe confermare la sua partnership con Ducati per ulteriori due anni, oppure potrebbe diventare il team satellite Yamaha già a partire dal 2025.

