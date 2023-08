Daniel Ricciardo sui canali di Amsterdam con la STR7: l'auto è in vendita su Catawiki

Daniel Ricciardo non sta passando un bel weekend, per una frattura al polso infatti il pilota sta per saltare il GP d’Olanda 2023. Prima dell’infortunio però il campione è riuscito a portare la sua ex auto di Formula 1 STR7 sui canali di Amsterdam.

Un’occasione davvero particolare e suggestiva che ha visto il pilota australiano fare un giro sui canali di Amsterdam con la sua monoposto dei tempi della Toro Rosso, prima che la scuderia diventasse ufficialmente AlphaTauri. Ovviamente non un giro casuale ma un evento speciale pensato per lanciare una nuova asta online su Catawiki: Dieci anni di Daniel. L’asta celebra la carriera di Ricciardo in Formula 1 e offre al pubblico diversi oggetti della sua eredità sportiva, con i fan che hanno l’occasione di portare a casa pezzi di storia delle corse automobilistiche. Come tradizione, parte del ricavato dell’asta sarà devoluto alla fondazione no profit Wings for Life che si occupa di cercare delle cure per le lesioni al midollo spinale.

Fiore all’occhiello dell’asta proprio la STR7 guidata da Ricciardo in Formula 1 nel corso della stagione 2012 con la Toro Rosso. Fra gli altri oggetti degni di nota anche un mock-up della STR4 del 2009, il cambio completo della STR8 e il kit da gara precampionato 2016 della Scuderia Toro Rosso di Max Verstappen. L’asta fa parte di una serie di cinque aste online organizzate quest’anno da Catawiki e AlphaTauri, della prima vi abbiamo già parlato a fine giugno quando siamo stati a far visita al quartier generale AlphaTauri a Faenza, un’esperienza che non dimenticheremo con facilità. La prima asta ha battuto tutti i precedenti record di Catawiki, attirando più di 200.000 visitatori unici, da Amsterdam fino al Giappone, con oltre 2.500 offerte. Ora i fan sono chiamati nuovamente a raccolta per i 70 oggetti speciali dell’asta Dieci anni di Daniel, live su Catawiki fino al prossimo 3 settembre 2023.