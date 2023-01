Dani Pedrosa torna a sorpresa in MotoGp: wild card con KTM

Ritorno a sorpresa in MotoGp per Dani Pedrosa. Il tre volte campione del mondo è pronto a tornare nella classe regina come Wild Card, in sella ad una KTM. A ufficializzare la notizia è stato poco fa Francesco Guidotti, il team manager della scuderia, in occasione della presentazione della squadra ufficiale.

"Ho ricevuto pochi minuti fa la conferma che farà una wild card a Jerez", le parole di Guidotti "Quindi, significa quanto sia importante per noi, il contributo che può darci è piuttosto elevato e cerchiamo di metterlo nelle condizioni di sfruttare il suo potenziale durante i test e anche durante la wild card".

Dani Pedrosa si era ritirato nel 2018 per poi divenire collaudatore KTM, e scenderà in pista per il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, circuito dove tra l'altro vi è anche una curva intitolata a suo nome. "Abbiamo parlato l'anno scorso con Dani – ha aggiunto Guidotti - e ci ha dato la sua disponibilità. Dobbiamo considerare quanto sia grande il problema, per quanto tempo avremmo bisogno di un sostituto. Ma sì. Stiamo anche cercando di preparare Jonas Folger, che sarà a Sepang per lo shakedown. Sappiamo di poter contare su Dani, ma nel caso in cui volesse anche Jonas potrebbe correre".

Pit Beirer, direttore di KTM Motorsports, ha concluso: "Pedrosa è un ragazzo con una mentalità forte, non si può costringerlo a fare una wild card. Non farebbe una wild card se pensasse che la moto non è competitiva, quindi spero che ci dia il segnale giusto per farlo", parole riferite alla RC16, progetto che è stato sviluppato in simbiosi proprio con Pedrosa.

Il pilota spagnolo rappresenterà senza dubbio un valore aggiunto per la squadra di KTM, tenendo conto che alle spalle ha tre titoli vinti in 125 e 250, correlati da 54 vittorie. Tra l'altro non è la prima volta che il centauro di Sabadell torna ad indossare il casco visto che nella stagione 2021 scese in pista in occasione del Gran Premio di Stiria, chiudendo in decima posizione.

A questo punto non ci resta che attendere il Gp di Jerez che si disputerà nel weekend del 30 aprile, così come da calendario ufficiale 2023 della MotoGP. Il via alla nuova stagione scatterà invece il 24-26 marzo in Portogallo, nell'attesa sono stati ufficializzati le squadre e i piloti che correranno nella stagione 2023 di MotoGp.