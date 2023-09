Dani Pedrosa show a Misano a 37 anni: 'Ora rivaluto Rossi e Capirossi'

Quella di ieri a Misano Adriatico, per la gara sprint delle MotoGp, è stata una prestazione senza dubbio esaltante del quasi 38enne Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha chiuso infatti in quarta posizione, dopo una gara sublime.

Dani Pedrosa, Wild Card con KTM, aveva chiuso le qualifica in quinta posizione e ieri, in occasione della Gara Sprint, ha terminato al quarto posto assoluto, sfiorando così il podio che non vedeva dal Gp di Valencia del 2017 quando correva con la Honda ufficiale.

Non male per uno che non gareggia da più di un anno e che ha chiuso ad un decimo solo dal campione del mondo Pecco Bagnaia, reduce dall'incidente choc a Barcellona. C'è chi ha già paragonato la prova di Pedrosa al ritorno di Michael Jordan nei Chicago Bulls, forse un po' azzardato sia chiaro, ma in ogni caso la prestazione di Dani è stata sublime.

"Non posso rispondere personalmente a questa domanda, sarebbe un po' presuntuoso – dice riferendosi al paragone con MJ - quello che posso dire è che ora, che ho questa età, se mi fermo a pensare al giorno in cui Valentino Rossi ha vinto la sua ultima gara, a 38 anni, o Loris Capirossi, alla stessa età, all'epoca io, che ero molto giovane, non apprezzavo abbastanza il fatto che fossero in grado di vincere a quell'età".

Quindi Pedrosa ha aggiunto: "Ora che ho quegli anni, che sto correndo di nuovo e che sto lottando con i giovani, so che correre al massimo livello con tutti questi anni è più difficile che farlo quando si è più giovani. Non c'è dubbio".

Sulla sua prestazione in gara: "Ero sulla moto e pensavo: hai il podio lì (ride), ma allo stesso tempo Pecco si è difeso molto bene, era all'interno e ha frenato molto tardi, non mi ha lasciato spazio. Forse Binder, con la sua aggressività, gli avrebbe comunque infilato la moto, ma io non mi sentivo così libero in quel momento. Ho perso tempo e per questo Binder ci ha raggiunto, ma sono molto contento. Non so se riusciremo a farlo domani nella gara lunga, ma ci proveremo".

Impressionato anche il collega di scuderia Brad Binder, ieri quinto al traguardo, proprio dietro al compagno di squadra: “Senza dubbio è molto positivo per noi il risultato di Pedrosa – ha spiegato a fine Sprint Race - perché Dani sta sviluppando il nostro futuro, e molti dimenticano che stiamo parlando di un pilota fenomenale. Oggi è stato davvero impressionante vedere quanto guidi pulito senza commettere mai un errore, non mette mai le ruote fuori dalla traiettoria ideale”.