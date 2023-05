Damon Hill affossa Leclerc: 'Continua a sbagliare, in Red Bull? Non penso proprio'

Secondo l'ex pilota di Formula 1, il campione del mondo Damon Hill, il pilota della Ferrari Charles Leclerc è bloccato in Rosso. Parlando ai microfoni di Sky Sports Uk F1 ha detto la sua sul futuro del monegasco.

Per il campione del mondo del 1996, noto figlio d'arte, firmare un contratto di cinque anni che terminerà nel 2024 è stata una mossa un po' azzardata per Leclerc, che ora non ha molte vie d'uscita.

“Penso che Leclerc sia ‘bloccato’ alla Ferrari – ha detto Damon Hill parlando all'emittente britannica - a volte ha brillato, ma questo non è stato sufficiente a garantirgli di lottare con continuità per il campionato. Inoltre continua a sbagliare, anche in qualifica”.

Leclerc ha una clausola nel contratto con Ferrari che gli permette una rescissione dello stesso, ma l'inglese non vede molte vie d'uscita: “Se guardiamo ai top team e alle rispettive formazioni piloti, probabilmente si accontenteranno di chi hanno in squadra. Non sono sicuro che Leclerc possa trasferirsi altrove. Alla Red Bull? Ne dubito, non credo abbia alcuna possibilità”.

Più volte nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile scambio Leclerc-Hamilton fra Ferrari e Mercedes, ma anche in questo caso Damon Hill non considera l'idea come fattibile: “Alla Mercedes? Sono sicuro che Toto Wolff resterà con Lewis Hamilton sino a quando deciderà di non correre più. Quindi penso che resterà alla Ferrari a lungo termine, sino a quando gli daranno la macchina giusta per vincere il campionato”.

Per l’ex pilota di Brabham, Williams, Arrows e Jordan, forse l'unica via d'uscita sembrerebbe essere la scuderia di Fernando Alonso: “L’Aston Martin? Forse. Se la Ferrari continuerà ad andare male, allora forse si inizierà a guardare attorno. Ma credo che stia meglio a Maranello“. La sensazione è che al termine della stagione in corso potrebbero avvenire molti cambiamenti.