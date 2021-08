La Dallara Stradale EXP sfoggia una 'skin' ispirata ai videogiochi: la livrea Glitch

Dallara è un’istituzione nel mondo del motorsport, e dopo aver prodotto i migliori telai da competizione ha creato anche la Dallara Stradale, una barchetta dalle prestazioni impensabili per essere una vettura da usare su strada. La versione EXP è un’evoluzione, è una sorta di “power up”, e per questo può sfoggiare una livrea ispirata al gaming.

La pagina Instagram della casa di Varano de’ Melegari ha infatti postato una colorazione molto particolare, la livrea Glitch, un termine noto a chi mastica il mondo videoludico: si tratta di un errore di sistema che permette di ottenere un beneficio in maniera inaspettata, a differenza di un bug, che è un vero e proprio errore, o un cheat, che invece è un trucco utilizzato per barare.

Come recita la caption del post, il glitch è anche un picco o una rapida variazione del voltaggio in un circuito elettrico, che crea un errore imprevedibile. E guardando questa livrea sembra proprio di assistere al momento in cui si innesca un errore di esecuzione di un software, con una base nera su cui si alternano in maniera caotica pixel di diverso colore, con colori RGB e CMYK.

Sul cofano è presente un QR Code che rimanda al sito ufficiale dell’auto mentre per ricollegarsi al tema gaming, sulle fiancate è presente la scritta “Expansion Pack”, come i DLC dei videogiochi, che offrono funzioni e contenuti aggiuntivi rispetto alla formula base.

La Stradale EXP infatti è ancora più leggera e ferma l’ago della bilancia a soli 890 kg, mentre il motore da 2.3 litri EcoBoost di derivazione Ford eroga la bellezza di 500 CV - contro i “soli” 400 della versione Stradale - e 700 Nm che si scaricano sulle ruote posteriori attraverso un cambio automatico sequenziale a 6 rapporti.

Questa è la EXP rispetto alla Stradale standard: è un miglioramento, un salto di qualità, una salita di livello che aumenta le statistiche e le potenzialità del mezzo, senza stravolgerlo nell’aspetto.