Dallara EXP: la belva da pista da 500 CV è più veloce di una FIA GT3

Dallara ha fatto confluire l'enorme know-how creato in decenni di competizioni nella sua prima vettura stradale: la Dallara Stradale del 2017. Questo spettacolare modello ora ottiene un trattamento estremo che la specializza alla pista: la Dallara EXP.

La EXP mantiene la monoscocca in fibra di carbonio della Stradale, ma presenta un corpo vettura elaborato per aumentarne il carico aerodinamico. L'enorme spoiler posteriore e le alette canard anteriori permettono alla EXP di generare 1.250 kg di carico aerodinamico alla massima velocità, cioè 290 km/h, e di raggiungere 2,7 G laterali.

Mentre la vettura da cui deriva è disponibile anche con parabrezza o con abitacolo chiuso, la EXP è una barchetta pura. L'EcoBoost da 2,3 litri, lo stesso sfruttato dalla Ford Focus RS, montato centralmente è stato elaborato ottenendo ben 500 CV di potenza e 700 Nm di coppia. Cifre pazzesche per un'auto che pesa soltanto 890 chilogrammi.

La potenza viene inviata alle ruote posteriori da un cambio sequenziale a sei marce. Mentre la Stradale presenta anche il tradizionale cambio manuale con leva, sempre a sei rapporti. Dallara ha progettato la EXP non solo come un modello a sé: chi possiede una Stradale può infatti aggiornala, facendola diventare una EXP, guadagnando prestazioni ma perdendo l'omologazione su strada. L'operazione è totalmente reversibile, dando al proprietario la possibilità di configurare il veicolo come Stradale o EXP.

La Dallara EXP è un gioiellino per chi vuole un'automobile da track day estrema. Il produttore di Varano de' Melegari per convincere gli scettici ha dichiarato che la EXP gira più forte di una FIA GT3 al Mugello Circuit. I prezzi non sono ancora stati ufficializzati, per farvi un'idea la Stradale Barchetta è proposta a 189.100 euro.

Restando in tema di auto pensate al track day vi consigliamo di dare un'occhiata alla Pagani Huayra R, un mosto da 850 CV.