Daimler investirà 70 miliardi di euro: massima attenzione verso le auto elettriche

Daimler, società detentrice del marchio Mercedes-Benz, ha appena annunciato un nuovo piano di investimenti per 70 miliardi di euro inerenti l'arco temporale che va dal 2021 e dal 2025. Ci aspetta un'elettrificazione estensiva della gamma di veicoli del produttore tedesco.

La casa di Stoccarda ha infatti riferito che la maggior parte di questi capitali verranno spesi per "accelerare la trasformazione verso l'elettrificazione e la digitalizzazione." Si tratta di una notizia piuttosto prevedibile visto l'andamento del portfolio prodotti negli ultimi due anni, ma è comunque interessante capire l'entità e la velocità con la quale il brand sta mutando.

Dopo una discussione del comitato aziendale, definita come controversa, si è arrivati ad un accordo col consiglio di amministrazione di Daimler AG, e il risultato è quello che avete letto in apertura. Durante il periodo 2021-2025 Mercedes-Benz investirà "più di 70 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, in immobili, impianti e macchinari" utili ad effettuare una transizione oramai già avviata.

Purtroppo il piano non è stato reso completamente chiaro, come del resto ha fatto Audi nel corso della giornata di ieri scendendo nel dettaglio, in quanto non conosciamo la cifra che la compagnia spenderà per le auto completamente elettriche, quella necessaria a produrre veicoli ibridi e così via. E' certo però che parte della somma servirà all'innovazione della divisione dei mezzi pesanti:"Oltretutto, il business plan prevede anche un'accelerazione da parte di Daimler Trucks verso i trasporti a emissioni zero." Aspettiamoci quindi pure dei tir completamente elettrici.

Al momento Mercedes-Benz ha già in sviluppo diversi veicoli molto interessanti. Tra questi spicca senz'altro la berlina elettrica che risponderà al nome di EQE: eccone un prototipo camuffato e in fase di test sulle strade pubbliche. Nel segmento dei SUV di medie dimensioni troveremo invece il Mercedes-Benz EQC: un 4x4 completamente elettrico che sfida la Classe G. In ultimo non possiamo non menzionare la vettura che farà da apripista alla nuova filosofia di design del marchio: l'ammiraglia EQS che promette 700 chilometri di autonomia per singola carica e tanta tecnologia a bordo.