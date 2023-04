Daihatsu, scandalo in Giappone: 'Abbiamo truccato i test di 88mila veicoli'

E' scoppiato un nuovo scandalo nel settore automobilistico del Giappone. Protagonista è stata la Daihatsu, nota casa nipponica, che ha ammesso di aver truccato i test di più di 88mila veicoli, la maggior parte prodotti per conto di Toyota, la casa madre.

I testa “fake” riguardano di preciso 76.289 Yaris assemblate ad agosto del 2022 fra la Thailandia e la Malesia, e rivendute poi in Messico, Thailandia e nel Golfo Persico. Falsificati anche i test di 11.834 Perodua Axia prodotte in Malesia a febbraio, e commercializzate sempre nello stesso mercato malese.

Dopo lo scandalo dieselgate per cui l'ex CEO Audi, Rupert Stadler, rischia 10 anni di carcere, un nuovo tornando travolge il mondo delle auto, anche se senza dubbio meno “esplosivo” rispetto a quello tedesco.

Una volta appresa la notizia Daihatsu ha fatto sapere di aver avviato un'indagine interna, ammettendo poi di aver commesso “illeciti nella domanda di omologazione per i test di collisione laterale".

Durante le prove, "il rivestimento interno della porta del sedile anteriore è stato modificato in modo improprio e vi è stata una violazione delle procedure e delle metodologie di verifica degli urti previste dalle normative".

L'azienda ha informato le autorità competenti ed ha bloccato con effetto immediato le consegne delle vetture non ancora effettuate, istituendo infine una commissione per chiarire quanto sia avvenuto.

"Ci scusiamo profondamente per aver tradito la fiducia dei nostri clienti e delle altre parti interessate e per aver causato grandi disagi e preoccupazioni", ha concluso l'azienda. Sulla vicenda è intervenuto anche Akio Toyoda, il presidente di Toyota, che si è a sua volta scusato per una "inaccettabile" violazione della fiducia dei consumatori.

"Procederemo con un'indagine dettagliata, ma promettiamo di capire con decisione cosa è successo, indagare sulle vere intenzioni e lavorare sinceramente per evitare che si ripeta. Però, avremo bisogno di un po' di tempo", ha fatto ancora sapere Toyoda, recentemente scaricato dal ruolo di CEO di Toyota, in favore di Koji Sato, in carica dal primo aprile.