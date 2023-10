Il DAF Super CityTrain è l'autobus più grande al mondo: può ospitare 350 persone

Se c'è un veicolo da record per quanto riguarda le dimensioni, questo è senza dubbio il DAF Super CityTrain. Secondo il Guinnes dei primati si tratta dell'autobus più grande di tutti i tempi e basta leggere i suoi numeri per capirlo.

Per comprendere al meglio l'eccezionalità di questo veicolo, basti pensare che un autobus standard solitamente misura dai 10 ai 12 metri e può ospitare fino ad un massimo di 120 passeggeri. Il DAF Super CityTrain è invece lungo praticamente il triplo, esattamente 32,2 metri e può trasportare fino ad un massimo di 350 passeggeri, più di molti aerei.

La storia di questo autobus dei record è alquanto curiosa visto che la sua realizzazione risale a diversi anni fa, precisamente al 1989; venne utilizzato in Africa, di preciso presso la Repubblica Democratica del Congo.

Il suo peso a vuoto è di 28 tonnellate e di fatto è caratterizzato da una grande motrice con annesso un rimorchio distribuito su due diversi livelli. A trainare il tutto vi è un camion a marchio DAF, e nei due livelli del rimorchio, la zona dove vengono alloggiati i passeggeri, si trovano 170 posti a sedere più altri 180 in piedi, arrivando così al numero di cui sopra.

Sono state realizzate due versioni del DAF CityTrain, e la prima era dotata di un unico rimorchio, mentre la seconda venne definita Super in quanto aumentò la capacità appunto a 350 persone.

Su tale “bestia” dell'asfalto non vi sono moltissime informazioni ma secondo la rivista Commercial Motor, il CityTrain venne venduto ad una compagnia di autobus di Kinshaha, la capitale del Congo. A capo vi è una motrice DAF "accoppiata a un rimorchio con telaio a gradini York prodotto localmente con una carrozzeria speciale".

Ebbe un grande successo di conseguenza l'azienda ne produsse addirittura 55 diversi, e secondo alcune informazioni ci sarebbe anche una terza versione da ben 500 passeggeri. Difficile comunque confermare quest'ultimo numero viste le poche info circolanti, mentre vi è certezza sui 350 posti.

In ogni caso stiamo parlando di un autobus da record, così come fu impressionante e per certi verso mostruoso il Mauck MSV 1120S, un mix fra limousine, camper e van, utilizzato per trasportare passeggeri vip.

Il bus di DAF era alimentato quasi sicuramente con un motore a gasolio da migliaia di cavalli, nulla ovviamente a che vedere con la mobilità green di oggi e le varie norme anti inquinamento. Diverso era invece il progetto di bus elettrico 'presentato' da Elon Musk prima di rimuovere il tweet.