Dacia Sandero e Jogger si aggiornano al 2024: tutte le novità

Dacia sta vivendo un momento d’oro, soprattutto in Italia, dove Sandero è costantemente la seconda vettura più venduta dopo la Panda (qui le auto più vendute a gennaio 2024). Ebbene il marchio romeno ha annunciato un leggero restyling del modello assieme al fratello-gemello Jogger.

Sandero e Jogger condividono infatti buona parte di telaio e componenti, anche se il secondo ha un corpo vettura più lungo e più alto per offrire più spazio interno e fino a 7 posti. Dacia ha ora confermato le novità 2024 dei due modelli, focalizzandosi principalmente sulla sicurezza. A livello di estetica, sembra che le due vetture rimarranno praticamente identiche ai modelli attuali, sul piano della sicurezza invece Dacia deve aggiornare Sandero e Jogger ai nuovi requisiti UE GSR II.

Significa che sulle vetture romene arriveranno più ADAS rispetto agli attuali, pensiamo al riconoscimento dei segnali stradali con avviso di velocità, il mantenimento della corsia, il monitoraggio della stanchezza del conducente, i sensori per le luci automatiche e per la pioggia. Anche l’Advanced Emergency Braking diventa obbligatorio, assieme all’Event Data Recorder, una sorta di scatola nera obbligatoria da luglio 2024. In basso la lista completa degli ADAS in arrivo.

Event data Recorder (Accident)

Alcohol immobilizer predisposal

Traffic sign recognition with speed alert

Lane Departure Warning System

Lane Keeping Assist

Driver attention warning

Rear Parking Assist

Light & Rain Sensors

Advanced emergency braking system (pedestrian & cyclist)

Emergency Stop Signal

ADAS che funzionano grazie a una telecamera installata tra lo specchietto retrovisore centrale e il parabrezza, possiamo dunque presumere che i prezzi di listino lieviteranno leggermente (ma speriamo di no...).

Dacia sta in ogni caso preparando anche nuove tinte carrozzeria, compreso il Safari Beige mostrato su Sandero Stepway, e nuovi design per i cerchi. Arriva poi una porta USB-C al posto della classica USB-A sulla plancia e anche sul retro, nei modelli provvisti di Comfort Pack. Jogger Hybrid 140 potrà contare anche su un quadro strumenti digitale da 7 pollici, lo stesso visto su nuova Duster (a proposito: quanto costa la nuova Dacia Duster 2024?)