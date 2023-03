Da Dacia a Tesla: quali auto elettriche comprare con l'Ecobonus a marzo 2023?

Lo scorso 3 marzo Tesla ha sganciato una delle sue classiche bombe commerciali: il prezzo della Tesla Model 3 a trazione posteriore è sceso a tal punto da diventare compatibile con l'attuale Ecobonus, una notizia che ha sicuramente scosso il mercato. Quali sono le altre auto elettriche da comprare con l'Ecobonus a inizio 2023?

Prima di continuare facciamo un breve recap per capire cosa comporta l'Ecobonus 2023. Per le auto elettriche chi non ha nulla da rottamare può contare su 3.000 euro di bonus, chi invece ha una vettura inquinante da Euro 0 a Euro 4 da rottamare può ottenere 5.000 euro di bonus in totale. A fine 2022 chi aveva un ISEE inferiore a 30.000 poteva arrivare a 7.500 euro in totale, nel 2023 però la norma sembra essere sospesa (chi ha diritto all'Ecobonus 2023?). Andiamo dunque a vedere i modelli compatibili con l'Ecobonus attuale, che devono avere un prezzo non superiore a 35.000 euro+IVA (42.700 euro con IVA)

Come abbiamo già detto in apertura, la nuova Tesla Model 3 a trazione posteriore è ora compatibile con gli incentivi statali, l'azienda californiana ha infatti portato il prezzo di partenza della vettura a 41.490 euro ma solo per veicoli in pronta consegna, non è possibile ordinare nuovi modelli personalizzati. Una delle principali concorrenti della Model 3 è poi la Volkswagen ID.3 appena aggiornata dal marchio tedesco: il modello base Pro Performance da 58 kWh si può avere a partire da 40.900 euro.

Fra le "piccole" del mercato elettrico, sostanzialmente citycar, abbiamo poi il bestseller Fiat 500, la Smart ForTwo EQ, la Dacia Spring (ora anche con la nuova brand identity di Dacia) e la Renault Twingo. A questo nutrito gruppo di EV cittadini si è aggiunta di recente anche la nuova DR 1.0 EV che grazie agli incentivi si può avere a circa 20.000 euro.

Salendo di categoria abbiamo poi le sorelle del Gruppo Stellantis Peugeot e-208 e Opel Corsa-e, la veterana Nissan LEAF sul mercato da oltre 10 anni (la cui versione Acenta da 40 kWh parte da meno di 30.000 euro) e la Renault Zoe, che per anni è stata la regina elettrica del mercato europeo. Chiudiamo in bellezza con le auto MG: tutte le elettriche del marchio sono compatibili con l'Ecobonus, parliamo delle ZS EV, della statino wagon MG5, della Marvel R e della nuovissima MG4 (MG lancia la campagna BOOST per la MG4), davvero interessante visto il suo rapporto qualità-prezzo.