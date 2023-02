Dacia: 'SUV elettrici da 2 tonnellate? Follia! Fanno 50 km al giorno con una persona'

Dacia dichiara guerra alle auto elettriche pesanti. A 'sfoderare gli armamenti' è precisamente Xavier Martinet, vicepresidente vendite, marketing e operazioni della nota casa automobilistica rumena, che sottolinea come l'eccessivo peso degli EV rappresenti un problema.

Non è la prima volta che si pone l'accento sulla questione, visto che già in un recente passato vi avevamo riportato vari 'allarmi' in tal senso. Ad esempio in UK si teme che i parcheggi possano crollare sotto il peso delle elettriche, mentre negli Stati Uniti l.'NHTSA ha posto l'attenzione sul fatto che una sola batteria possa pesare quanto un'utilitaria.

Ora è la volta di Dacia secondo cui sarebbe fondamentale ridurre il peso delle vetture green, soprattutto di certi modelli: “Se vogliamo seriamente ridurre collettivamente le emissioni – le parole di Martinet - allora un peso eccessivo non dovrebbe essere accettabile”. E ancora: “È una filosofia che abbiamo dimostrato con la Spring, che pesa 975 kg, e intendiamo diminuire ulteriormente il peso in futuro. Si tratta di un'auto – ha proseguito il manager di Dacia - che percorre in media 25 miglia al giorno ad una velocità media di 18 mph. Non c'è bisogno di una batteria grande e pesante o di un motore potente”.

Martinet ha quindi parlato dei SUV, spiegando: “Non ha senso. È una follia permettere alle persone di costruire veicoli da due o tre tonnellate occupati da una sola persona e che percorrono solo 35 miglia al giorno”. Sul mercato sono diverse le vetture estremamente pesanti sia per le loro dimensioni quanto per la batteria in esse incorporata, come ad esempio la BMW i7, che pesa 2,7 tonnellate, ma anche la Mercedes-Benz EQS che arriva a 2,8, mentre per la Rolls-Royce Spectre si dovrebbe facilmente arrivare a tre tonnellate.

Martinet ha poi volto lo sguardo al futuro, secondo lo stesso estremamente incerto: "Non c'è una risposta alle soluzioni di mobilità in questo mondo frammentato, con più cambiamenti in arrivo nei prossimi 20 anni rispetto agli ultimi 100. Ognuno deve sviluppare i propri punti di forza, e se proviamo a copiarci a vicenda, finiremo per essere brutte copie. I marchi devono definire i propri valori e ciò che rappresentano – ha concluso - penso che la forza di Dacia oggi sia che la sua posizione è chiarissima”.