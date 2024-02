La nuova Dacia Spring verrà prodotta in Europa? Il Gruppo Renault ci pensa

La terza auto elettrica più venduta in Europa, la Dacia Spring, è stata notevolmente aggiornata per il 2024 e ora apprendiamo che il Renault Group potrebbe portare la produzione nel vecchio continente.

Attualmente la produzione della vettura avviene in Cina, cosa che continuerà ancora nell’immediato futuro, tuttavia l'azienda sta considerando l'opportunità di avviare la produzione locale delle automobili destinate al mercato europeo.

La Spring è stata introdotta in Europa inizialmente nel 2021 e il suo prezzo di lancio in Italia è stato al di sotto dei 20.000 euro, fattore che ha influito enormemente nella sua ascesa delle classifiche delle auto elettriche. La Spring, inizialmente non importata nel Regno Unito a causa di alcune carenze nel design secondo il capo design di Dacia, David Durand, è stata rivisitata con miglioramenti significativi agli interni e alla connettività e ora è pronta per essere lanciata anche sul mercato britannico a un prezzo leggermente superiore ai 19.900 euro al cambio attuale.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro first look, gli interni vantano uno stile più moderno e robusto, simile al nuovo Duster. Il vecchio cruscotto curvo e la finitura nero lucido sono stati sostituiti, così il precedente display, sostituito da un touchscreen da 10,1 pollici nelle versioni di punta. La Spring di Dacia presenta anche nuovi supporti per gli accessori chiamati "Youclip" sulla console centrale, cruscotto e vano portaoggetti, che permettono di attaccare e staccare diversi elementi.

Esternamente la vettura presenta un nuovo look con un frontale dotato di luci diurne a LED. La parte posteriore presenta luci più sottili a forma di Y e un pannello in plastica nera opaca, le parti protettive intorno alle ruote invece sono state lasciate nella loro forma più “grezza”. Questa vettura, identico al modello precedente sul piano tecnico, monta un motore elettrico che può erogare 45 CV o 65 CV, con la variante più potente che raggiunge i 0-100 km/h in 13,7 secondi; la batteria da 26,8 kWh offre un'autonomia dichiarata di oltre 220 chilometri. Produrla in Europa non sarebbe affatto male, speriamo che il Renault Group ci pensi sul serio...