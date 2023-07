La Dacia Spring si rinnova nel 2024: nuovo restyling in arrivo

Anche se rispetto al debutto del 2020 i prezzi sono saliti, la Dacia Spring è ancora oggi una delle auto elettriche più accessibili del mercato italiano. Una vettura che sta dando al Gruppo Renault parecchie soddisfazioni e che nel corso del 2024 potrebbe subire un importante aggiornamento.

Dal lancio commerciale in Italia abbiamo conosciuto l’elettrica cittadina in tutte le salse, abbiamo guidato la Spring Business in anteprima, vi abbiamo raccontato dei Pregi e difetti della Dacia Spring dopo un long test drive e infine abbiamo provato a fondo la Dacia Spring con carica DC e nuova identità di brand. A maggio 2023 abbiamo anche guidato la Dacia Spring Extreme a Vienna, insomma conosciamo l’elettrica del brand rumeno come le nostre tasche. Nonostante i piccoli aggiornamenti ricevuti negli anni, nel 2024 potrebbe arrivare un restyling più corposo del modello.

David Durand, responsabile del design di Dacia, avrebbe confessato ai colleghi di Autocar che l’attuale Dacia Spring inizia a essere un tantino vintage per i tempi che corrono. Merita di essere ancora più moderna, motivo per cui all’orizzonte potrebbe figurarsi un restyling più corposo. Ricordiamo che attualmente la Spring è l’unica vettura Dacia a essere costruita in Cina su piattaforma CMF-A del Gruppo Renault. Con il restyling potremmo anche vedere una Spring costruita su base CMF-B, dunque più simile come dimensioni alle annunciate Renault 4 e Renault 5 elettriche. A oggi il brand rumeno ha venduto circa 120.000 unità in tutta Europa e speriamo che la nuova generazione possa fare ancora meglio, il pubblico del resto ha bisogno di veicoli elettrici accessibili e pensati per la città.