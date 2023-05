Una Dacia Spring va a fuoco in Romania: è il secondo caso dopo un incendio in Italia

Per anni le Tesla sono state accusate di prendere fuoco troppo facilmente, a finire sotto i riflettori oggi è invece una piccola Dacia Spring andata in fiamme in Romania. Nel Paese è il primo incidente di questo tipo, il secondo in tutta Europa con la compatta di casa Dacia come protagonista.

Il proprietario della vettura ha postato le foto dell'auto carbonizzata sulla pagina Facebook Dacia Spring Romania, raccontando anche che le fiamme si sono propagate attorno alle 17:00 dell'11 maggio scorso mentre al volante c'era sua moglie, non lontano da casa fortunatamente nella contea di Timis. Ionel Carnu ha raccontato di come la moglie sia andata completamente nel panico sentendo arrivare un forte rumore da sotto il veicolo, a meno di 300 metri da casa.

Dalla vettura si è poi propagato del fumo, proprio dalla zona in cui si trova la batteria di trazione del veicolo, la donna ha in ogni caso continuato a guidare verso casa dove ha infine parcheggiato e abbandonato il veicolo assieme al figlio. "15 minuti dopo la macchina era completamente avvolta dalle fiamme", ha scritto Ionel Carnu su Facebook. Secondo i vigili del fuoco arrivati sul posto, il tutto è nato da un corto circuito, non è stato appurato però se il problema sia scaturito dall'impianto elettrico (un qualcosa che può succedere anche alle auto termiche) oppure dalla batteria.

Fortunatamente per la famiglia la vettura ha ancora 18 mesi di garanzia e l'incendio è completamente coperto dall'assicurazione; il veicolo andato a fuoco aveva 36.000 km in totale. Certo l'incidente è stato alquanto traumatico e ora la famiglia Carnu non vuole più mettersi alla guida di una Dacia Spring. Come dicevamo in apertura, è il secondo episodio del genere per una Dacia Spring, il primo incendio è avvenuto proprio a un utente italiano.