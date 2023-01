La Dacia Spring diventa estrema: nuova Spring Extreme con motore da 65 CV

La Dacia Spring ha sicuramente cambiato volto al mercato elettrico d’Italia, diventando da subito l’EV più accessibile. Ora al Salone di Bruxelles 2023 arriva la nuova Dacia Spring Extreme con un inedito motore ELECTRIC 65: scopriamo tutte le novità.

Parlare continuamente di auto elettriche premium e dal costo proibitivo alla lunga può stancare, per fortuna esistono alternative “economiche” come la Dacia Spring che ora si presenta nell’allestimento Extreme - che noi conosciamo bene grazie alla prova della Dacia Duster Extreme 2022. La Spring più estrema di sempre guadagna elementi verniciati in color rame sulle barre da tetto, le calotte dei retrovisori, il logo sulle ruote e il logo Dacia sul portellone del bagagliaio e sotto i gruppi ottici. Arriva poi un nuovo stripping con motivo topografico sulle portiere anteriori, lo stesso motivo ripreso dal battitacco.

Internamente abbiamo un tappetino in gomma con motivo topografico, elementi verniciati in color rame, sedili con impunture rame e l’emblema Dacia Link in rilievo sui sedili anteriori. Questo nuovo allestimento Extreme si propone di diventare il più venduto della gamma, del resto sostituisce Expression che è stato scelto a oggi da 8 clienti privati su 10.

Arriviamo così a parlare del nuovo motore ELECTRIC 65: offre 48 kW/65 CV di potenza ed è dunque più potente del motore Spring tradizionale. Sarà disponibile soltanto sulla Spring Extreme, che potrà vantare anche un riduttore in grado di moltiplicare la coppia trasmessa alle ruote. Spring Extreme ELECTRIC 65 promette un’autonomia di 220 km secondo lo standard WLTP Combinato, 305 km in ambito cittadino. Il motore ELECTRIC 45 resterà in ogni caso disponibile con l’allestimento Essential.

Ma parliamo subito di costi: nuova Dacia Spring Extreme ELECTRIC 65 si potrà avere a 23.200 euro TTC, potrà inoltre essere predisposta per la ricarica rapida con 600 euro opzionali. Dacia Spring Essential ELECTRIC 45 rimarrà in gamma a un prezzo di partenza di 21.450 euro. Nuova Spring Extreme potrà anche sfoggiare il nuovo logo Dacia.