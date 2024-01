Dacia Spring, in estate il restyling: ecco come sarà. L'elettrica da 20mila euro?

La Dacia Spring, che con gli incentivi auto 2024 potrebbe costare solo 7.700 euro, subirà un restyling in occasione della prossima estate, modifiche sia esterne che interne che andranno a dare una “rinfrescata” al piccolo SUV della azienda romena dei record.

La Dacia Spring è ad oggi l'auto elettrica più economica sul mercato, con un prezzo d'attacco attorno ai 21mila euro, ma nel corso dell'anno da poco iniziato se la dovrà vedere con numerosi nuovi concorrenti, a cominciare dalla Citroen e-C3, in vendita a meno di 25mila euro, passando dalla Fiat Panda che verrà presentata il prossimo 11 luglio e che per la prima volta sarà a batteria.

L'azienda romena sta quindi preparando la sua risposta, con un lancio estivo della nuova Spring ma con una presentazione che non è da escludere possa tenersi già il prossimo mese di febbraio in occasione del Salone di Ginevra, che tornerà nella sua collocazione originale.

Stando a quanto fatto sapere da Dacia, l'auto avrà “un design esterno ed interno completamente nuovo”, adottando molto probabilmente il nuovo stile inaugurato di recente con la splendida Duster.

Anche gli interni verranno rivisti da cima a fondo, anche se ovviamente bisognerà mantenere l'aspetto low cost, di conseguenza non ci si può attendere tecnologia ne tanto meno materiali premium. Ma nessun problema, visto che chi acquista Dacia sa di avere fra le mani un'auto senza troppi fronzoli, ma nel contempo robusta e duratura, e dal costo contenuto.

Per quanto riguarda la versione elettrica, dovrebbe mantenere l'autonomia attuale da 230 km, mentre in merito al prezzo tutto tace, ma non è da escludere che possa partire dai 20mila euro, tenendo conto che la e-C3 nella versione con la batteria meno efficiente dovrebbe costare 19.900 euro, stesso prezzo che dovrebbe avere anche la Panda entry-level.