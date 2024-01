La Dacia Spring elettrica potrebbe costare solo 7.700 euro con gli incentivi 2024

Ormai da giorni non si parla d'altro che degli incentivi per le auto elettriche del 2024. Se tutto verrà confermato si potrà usufruire di uno sconto da record, fino a 13.750 euro, un bonus che nessuno in Europa può attualmente vantare.

Se infatti in numerosi Paesi dell'Ue si è deciso di eliminare l'agevolazione, anche alla luce della diffusione sempre maggiore delle vetture a batteria, in Italia la situazione è completamente differente anche perchè lungo lo stivale le green non vanno ancora per la maggiore.

La situazione potrebbe però decisamente cambiare nel 2024, alla luce proprio degli incentivi che il governo è pronto a rendere pubblici il prossimo 1 febbraio. Giusto per fare un esempio la Dacia Spring, che è al momento l'auto elettrica più economica fra i 13 modelli al di sotto dei 35mila euro, verrebbe a costare addirittura al di sotto degli 8mila euro, nel dettaglio 7.700 euro.

Di listino sta infatti a 21.450 euro, che togliendo i 13.750 di cui sopra porterebbe l'esborso finale alla clamorosa cifra di 7.700 euro. Il condizionale è d'obbligo visto che non è ben chiaro se gli incentivi andranno a coprire solo le auto Made in Italy, come fatto chiaramente capire dal ministro Urso o meno, di conseguenza, in attesa dell'ufficialità, non è ancora il momento di stappare la bottiglia, ma se così fosse il prezzo finale di acquisto sarebbe clamoroso.

Per ottenere il bonus di 13.750 bisognerà comunque rispettare tre condizioni: prima di tutto acquistare un'auto con emissioni di anidride carbonica 0-20 grammi, avere un'auto da rottamare Euro2, e infine, essere titolari di un ISEE inferiore ai 30mila euro.

Per alcuni addetti ai lavori, viste le cifre in ballo, il governo rischia un nuovo caso Superbonus 110%, ma i numeri sono ben differenti, tenendo conto che gli incentivi auto valgono meno di un miliardo di euro, contro i 109 miliardi della misura in favore delle ristrutturazioni edilizie.

In ogni caso, per avere il quadro certo della situazione, bisognerà attendere l'inizio del prossimo mese con la comunicazione ufficiale.