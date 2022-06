La Dacia Spring in car sharing: arriva Zity by Mobilize, lo sharing secondo Renault

A Milano c'è un nuovo servizio di car sharing che porta la firma di Renault: si chiama Zity by Mobilize ed è 100% elettrico grazie all'arrivo di una flotta di Dacia Spring.

Sono 450 le Dacia Spring in servizio a Milano grazie a Zity, che debutta così nella sua quarta città d'Europa. Il servizio è infatti attivo a Madrid dal 2017, a Parigi dal 2020 e a Lione dal marzo del 2022. In cinque anni di attività Zity ha già raccolto 560.000 utenti registrati e una flotta 100% elettrica che vanta 1.425 veicoli. Della Dacia Spring abbiamo parlato più volte sulle nostre pagine, vi abbiamo anche raccontato pregi e difetti della Dacia Spring elettrica, anche se tutti i possibili dubbi decadono con lo sharing.

La Spring è infatti una vettura perfetta per gli spostamenti lampo in città con i suoi 305 km di autonomia secondo il ciclo WLTP City. La vettura promette anche un raggio di sterzata ridotto per le manovre e funzioni di connettività come Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre Zity ha pensato a una promo di lancio: per le prime 5.000 registrazioni ci sarà un bonus di benvenuto pari a 50 euro da spendere su Milano. Ma quanto costa Zity by Mobilize?

La tariffa standard è di 0,23 centesimi al minuto, esistono poi delle tariffe fisse: 29 euro per 4 ore di noleggio, 39 euro per 8 ore, 49 euro per un giorno interno, 79 euro per 2 giorni e 99 euro per 3 giorni. Inoltre, noleggiando a ore, potete anche mantenere il noleggio in fase di parcheggio a una tariffa ridotta: appena 0,12 euro al minuto. Per risparmiare esistono infine i pacchetti prepagati: con Pack Zity 30 si ottengono 36 euro di credito con 30 euro di spesa, con Pack Zity 60 se ne hanno 75 spendendo 60 euro. Infine con Pack Zity 100 si hanno 130 euro di credito a fronte di una spesa di 100 euro. Questi pacchetti si possono comprare e usare fino al 31 dicembre 2023.