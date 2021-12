La Dacia Spring diventa l'auto più venduta in Romania: e in Italia?

Ancor prima che venisse presentata ufficialmente, la Dacia Spring aveva già catturato la curiosità di molti - vista la sua natura 100% elettrica e il prezzo estremamente accessibile. In Italia è l'elettrica più economica del mercato, è in Romania però che la vettura sta facendo faville.

Già lo scorso mese di ottobre la Dacia Spring è risultata essere la terza elettrica più immatricolata d'Europa, con 5.300 unità. A novembre è invece diventata l'auto più venduta in assoluto (non fra le elettriche, proprio in generale) in Romania, con 1.195 unità vendute e il 10,4% dell'intero market share. Guardando a tutto il 2021 le vendite sono state 1.537, significa che le consegne sono iniziate da pochissimo - e i margini di crescita sono notevoli.

Un successo che si deve alla natura smart della vettura e al suo prezzo di 17.000 euro circa in Romania, dove fra l'altro bisogna calcolare il fattore patriottismo (anche se la Spring viene assemblata in Cina). Anche in Francia le vendite vanno a gonfie vele: la Spring è stata a novembre l'elettrica più venduta con 2.895 unità e la sesta auto più venduta in generale.

In Germania sono state vendute 657 unità e solo i tre mercati che abbiamo citato hanno aggiunto 4.747 unità alle vendite globali nel mese di novembre. E in Italia? Nel nostro Paese a novembre 2021 la Dacia Spring ha piazzato 4.645 unità, numeri eccezionali che però valgono alla vettura solo il quarto posto fra le elettriche. Sul podio abbiamo infatti la Fiat 500e (9.842), la Smart Fortwo (5.723) e la Renault Twingo (4.690). Per saperne di più: la nostra prima guida con la Dacia Spring.