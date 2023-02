La Dacia Spring è l'auto più efficiente in assoluto del 2022: seconda la Tesla Model 3

Oggi l’attenzione a impattare il meno possibile sull’ambiente è massima, soprattutto in campo automotive, e Euro NCAP ha già da qualche anno creato il Green NCAP per analizzare l’efficienza e la sostenibilità delle nuove auto in uscita. Ebbene ora sappiamo quale sia l’auto più green del 2022: la Dacia Spring.

Green NCAP, esattamente come fa Euro NCAP con i test di sicurezza, assegna da 0 a 5 Stelle rispetto alla sostenibilità di una vettura. Analizza emissioni, efficienza e tanto altro per determinare quanto sia green un determinato veicolo. Guardando agli ultimi risultati scopriamo ad esempio che la Kia Picanto ha guadagnato 3 Stelle, la Volkswagen Touran 2 Stelle, mentre la Opel Mokka 3 Stelle. La Dacia Spring invece si è confermata l’auto più green del 2022: come ha ricordato Green NCAP, l’elettrica del Gruppo Renault ha ottenuto il massimo risultato possibile nel Clean Air Index, punteggi altissimi nel Gas Index e ottenuto il 9.8 con l’Energy Efficiency Index, è dunque stata la vettura più efficiente in assoluto dell’anno appena passato, il modello più rispettoso dell’ambiente.

La Spring deve questo eccezionale risultato grazie alla sua natura Full Electric e al peso ridotto, inoltre il processo di ricarica e scarica è davvero molto efficiente: la vettura mette a disposizione l’89% dell’energia prelevata dalla rete, riducendo al minimo le perdite. Grazie alla sua potenza irrisoria, e dunque a consumi contenuti, la Dacia Spring è di fatto la vettura più efficiente del mercato attuale, ha infatti ottenuto un punteggio generale di 9.9; dopo di lei la Tesla Model 3, che ha ottenuto 9.8. Hanno invece ottenuto 9.6 la Renault Mégane E-Tech e la CUPRA Born (abbiamo appena provato la CUPRA Born e-Boost da 231 CV). Non possiamo dunque che fare i complimenti a Dacia, che per il 2023 ha già annunciato la nuova Spring Extreme da 65 CV.