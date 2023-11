Dacia Sandero vs Tesla Model Y per l'auto più venduta in Europa: per ora vince la romena

Nella giornata di ieri sono stati ufficializzati i dati riguardanti le auto più vendute d'Europa a ottobre, da cui è emerso che le elettriche hanno superato ancora una volta le diesel. A fare la voce grossa sono state in particolare due vetture, leggasi la Dacia Sandero e la Tesla Model Y.

La low cost e il SUV elettrico si stanno contendendo lo scettro di auto più venduta del Vecchio Continente dall'inizio dell'anno, complice un anno fantastico per Tesla e nel contempo un'annata da record per Dacia che poche settimane fa ha tagliato il traguardo delle 8 milioni di auto commercializzate.

Prendendo in considerazione i primi dieci mesi dell'anno, Sandero appare leggermente in vantaggio con 184.088 vetture immatricolate contro le 183.799 Tesla Model Y (cifre riportate da Automotive News e basate sul 92 per cento delle vendite nell'Ue, nei paesi EFTA e nel Regno Unito).

A ottobre lo scettro se l'è aggiudicato proprio la Sandero, con 21.139 vetture vendute davanti alla Renault Clio, seconda a quota 14.534 auto immatricolate. Sorprende il piazzamento lontano dai vertici della Model Y, che si è dovuta accontentare della 24esima posizione con 9.660 immatricolazioni.

Secondo Auto News tale performance al ribasso non deve comunque spaventare i fan di Tesla, visto che la Model Y ha spesso registrato andamenti altalenanti, ed è molto probabile che a novembre e dicembre possa registrare il record di vendite, superando quindi Sandero e arrivando a trionfare in Europa.

Sembra difficile invece che lo scettro possa essere conteso dalla Volkswagen T-Roc, che si trova in terza posizione fra le più vendute in Europa nel 2023 con 164.833 auto, davanti alla Peugeot 208 a quota 163.672 e nella top 5 la sopracitata Renault Clio a 154.493 immatricolazioni.

Le vendite della Tesla Model Y, anche se il SUV non dovesse chiudere al primo posto in classifica, sono comunque aumentate in maniera vertiginosa nel corso di quest'anno, con una crescita del 142.3 per cento su base annua, visto che nel 2022 gli acquisti totali erano stati “solo” 75.854.

Nessuna vettura ha registrato tale incremento e l'unica che si è avvicinata a questa performance è stata la MG ZS, passata da 31.971 unità a 66.402, per un aumento del 107,7 per cento.