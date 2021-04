La Dacia Sandero Stepway non convince Euro NCAP: solo due stelle

Dacia in Europa è diventata sinonimo di vetture economiche di buona qualità. Tuttavia soddisfare le sempre più esigenti metodologie di Euro NCAP, leader per valutare la sicurezza delle automobili in Europa, non è un compito semplice: la nuova Dacia Sandero Stepway ha ricevuto una valutazione di 2 stelle su 5.

La versione crossover della Sandero affianca così il risultato ottenuto dalla Logan, anch'essa giudicata due stelle. Partiamo dalle note positive, la Sandero ha comunque portato a casa un punteggio del 70% nella sicurezza degli occupanti adulti e del 72% in quella degli occupanti bambini. Performance tutto sommato solide. Il giudizio finale è dovuto soprattutto ai risultati non brillanti dell'impatto con pedoni (41%) e dall'analisi dei sistemi di sicurezza (42%). Euro NCAP ha evidenziato i limiti del sistema di frenata di emergenza automatica - elemento che presto diventerà obbligatorio - che reagisce solo ad altri veicoli mettendo a rischio pedoni e ciclisti.

Michiel van Ratingen, segretario generale di Euro NCAP, ha dichiarato: “Dacia ha trovato il suo mercato e si sta adattando ad esso, tuttavia una valutazione di due stelle mostra poca ambizione, anche per un prodotto economico”. Che dire, senza peli sulla lingua.

Dacia ha subito ribadito l'importanza della sicurezza dei suoi clienti, aggiungendo: “I nostri sforzi sulla sicurezza passiva sono stati riconosciuti da Euro NCAP, ottenendo quattro stelle nella protezione degli occupanti, sia adulti che bambini, e ottime prestazioni nell'impatto con i pedoni [...] I nuovissimi Sandero e Sandero Stepway sono sicuri e proteggono gli occupanti secondo elevati standard. Tuttavia terremo conto di questi risultati continuando a trovare il perfetto equilibrio tra sicurezza, aspettative dei clienti e convenienza”.

Il marchio del gruppo Renault offre effettivamente prodotti ad prezzo molto più basso rispetto ad altre vetture recentemente testate da Euro NCAP. Ad esempio i crossover elettrici Volkswagen ID.4 e Škoda Enyaq hanno ottenuto cinque stelle, così come la compatta Volkswagen ID.3, testimonianze dell'ottima progettazione della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen.