La Dacia Sandero ibrida 2020 sarà la più economica di tutte: appena 9.000 euro

Che vi piacciano o meno il suo design e la filosofia che ha portato alla sua creazione, la Dacia Sandero è stata certamente un’auto importantissima per il mercato auto attuale - e nel 2020 potrebbero esserlo ancora di più.

Grazie ai suoi costi ultra ottimizzati è diventata da subito una sorta di Best Buy, adatta a ogni tipo di portafogli, il prossimo anno però la società del Gruppo Renault potrebbe calare il suo vero asso nella manica. Parliamo di una variante ibrida particolarmente economica, con un prezzo di partenza attorno ai 9.000 euro - impressionante per la tecnologia promessa.

Al momento si tratta solo di un rumor, “fonti vicine all’azienda” - come riporta l’ANSA - parlerebbero però dell’adozione della tecnologia E-Tech che Renault utilizza con la sua ultima Clio. Certo avremmo una variante leggermente depotenziata rispetto al 4 cilindri 1.6 da 91 CV della Clio, in ogni caso sarebbe l’ibrida più economica del mercato, con ben due motori elettrici.

Uno da 48 CV utile a ridurre i consumi a basse velocità, un secondo invece da 20 CV per dare coppia aggiuntiva e ricaricare la piccola batteria da 1,2 kWh. Certo un accumulatore di questo tipo ci fa pensare a un’ibrida classica, non Plug-in, per 9.000 euro però davvero non si potrebbe chiedere di più, anzi… Seguiremo la cosa da molto vicino, potrebbe trattarsi di una delle vetture più interessanti del 2020 e non solo.