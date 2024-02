Dacia, niente Sandero elettrica: 'Fino a che non saranno i clienti a chiedercelo'

La decisione è presa e per ora non si torna indietro: Dacia Sandero non uscirà in versione elettrica, parola del capo delle vendite e del marketing di Dacia. Questo almeno finché l'offerta di motori a combustione interna rimarrà accettabile per i clienti.

Nonostante la Sandero sia l'auto più venduta in Europa ai clienti privati dal 2017 e continui a registrare un aumento delle vendite, la casa automobilistica ha deciso di non introdurre ulteriori motorizzazioni. Attualmente, la Sandero è disponibile solo con motori a benzina e GPL, mentre altri rivali offrono opzioni ibride o completamente elettriche.

Tuttavia, Dacia ritiene che offrire varianti ibride o elettriche potrebbe compromettere il posizionamento di valore della Sandero e ridurne l'attrattività per i clienti che cercano un'auto conveniente.

Il capo delle vendite e del marketing di Dacia, Xavier Martinet, ha dichiarato che l'azienda non ha intenzione di lanciare una Sandero elettrica fino a quando non ci sarà una domanda effettiva da parte dei clienti. Martinet ha sottolineato che la questione non riguarda tanto la capacità tecnica di produrre un veicolo elettrico, ma piuttosto la volontà dei consumatori di acquistare un'auto ibrida o elettrica a un prezzo accessibile. Sempre Martinet ha poi spiegato che la decisione di non offrire motori ibridi o elettrici sulla Sandero è stata presa per mantenere bassi i costi e offrire un'opzione di acquisto accessibile ai consumatori.

Anche se la Sandero è attualmente l'unico modello della gamma Dacia a non avere un'opzione elettrificata, l'azienda ha annunciato che i modelli Jogger e Duster sono ora disponibili con alimentazione ibrida. La decisione di elettrificare o meno la Sandero è comunque una decisione che verrà presa via via che il mercato si evolve, quindi non è detto che ciò non accadrà mai; semplicemente, leggendo tra le righe, avverrà al momento giusto.

Sia la Dacia Sandero che la Dacia Jogger hanno appena ricevuto un importante aggiornamento per le versioni 2024. Questi vertono molto sulla sicurezza per adeguarsi ai nuovi requisiti UE GSR II. Saranno implementati più sistemi avanzati di assistenza alla guida, nuove tinte per la carrozzeria e design per i cerchi. Inoltre, ci sarà una porta USB-C al posto della USB-A sulla plancia, e il modello Jogger Hybrid 140 avrà un quadro strumenti digitale da 7 pollici.