Dacia Sandero, nessuno come lei in Europa negli ultimi 3 anni: il clamoroso exploit

Oltre alla Tesla Model Y, che è stata l'auto più venduta d'Europa nel 2023, una menzione speciale la merita senza dubbio la Dacia Sandero, la vettura più venduta del Vecchio Continente negli ultimi tre anni.

Facendo un breve calcolo, infatti, emerge come la Sandero abbia venduto più di 600mila auto nel triennio 2021-2023, precisamente 633.421. Il massimo “score” è stato raggiunto nell'anno da poco passato, ben 235.893, circa 19 mila in meno rispetto alla Model Y.

Nel 2022, invece, le Sandero vendute in totale sono state 200.736, infine nel 2021, ben 196.792. Nessuna vettura riesce neanche lontanamente ad avvicinare l'auto dell'azienda romena, tenendo conto che la Model Y ha registrato ottime vendite soprattutto nel 2023, e in parte anche nel 2022 (137.608), mentre nel 2021 i numeri sono stati inconsistenti.

Anche la Volkswagen Golf, il cui nuovo modello GTI è stato svelato in anticipo, e storicamente auto fra le più vendute, non è riuscita a tenere il passo, fermandosi a quota 550mila immatricolazioni circa.

Il successo della Dacia Sandero lo si deve ad un mix di prezzi contenuti, praticità e durata, emblema del marchio romeno sinonimo di auto senza troppi fronzoli ma decisamente durevoli e anche con un certo stile, particolarmente apprezzato in particolare con il nuovo corso inaugurato con la Duster 2024.

Un anno, quello iniziato da poco, che per la casa automobilistica del gruppo Renault si preannuncia altrettanto interessante, sia per la commercializzazione della sopracitata Duster, ma anche per l'arrivo del restyling della Spring, altra auto particolarmente apprezzata dagli automobilisti.

Nel contempo proseguiranno le vendite della Sandero, in attesa poi dell'arrivo della Bigster, il maxi SUV romeno che proverà a competere in un mercato che al momento è comandato dai brand tedeschi, a cominciare da Mercedes, BMW, e Audi. Ovviamente anche la Bigster cercherà di mantenere i prezzi contenuti, offrendo però tanto spazio e tanta sostanza.