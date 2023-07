Dacia batte il colosso Tesla: Sandero auto più venduta in Europa, meglio della Model Y

Dopo essersi posizionata al vertice delle 10 auto più vendute in Italia a maggio 2023, Dacia Sandero ottiene lo scettro per quanto riguarda l'Europa. Il Suv rumeno è stato infatti l'auto più acquistata nel Vecchio Continente durante il mese scorso.

A certificarlo sono i dati di Jato Dynamics, che sottolineano come la Dacia Sandero abbia raggiunto le 21.745 immatricolazioni con una crescita del 78 per cento su base annua. La Tesla Model Y, l'auto più venduta al mondo nel Q1 2023, si è invece piazzata subito dopo a quota 21.530.



La crescita dell'elettrica è comunque monstre, +1.838% su maggio 2022. "Mentre la Model Y svolge il suo ruolo nei segmenti dei veicoli elettrici di fascia alta, la Sandero continua a guadagnare terreno nei segmenti di fascia bassa delle endotermiche", le parole dell'analista di Jato, Felipe Munoz.

In ogni caso il SUV elettrico sta continuando a macinare vendite a livelli record e sempre secondo Munoz "ha buone possibilità di raggiungere a fine anno la vetta delle classifiche europea e globale", un grande successo raggiunto grazie a incentivi, buon posizionamento di mercato e "continue riduzioni dei prezzi".

Tesla ha potuto così salire a quota 18,9 per cento per quanto riguarda il mercato delle sole elettriche rispetto al 12,2 di maggio 2022, con un incremento del 6,7 per cento. Male invece Stellantis, che ha perso 3,4 punti nel settore EV, con Volkswagen che invece ne ha guadagnati 2.7.

Prendendo in considerazione le auto elettriche in generale, a maggio le immatricolazioni sono state 169.091 con una crescita su base annua del 65 per cento e il 15 per cento del mercato totale. Dopo la Model Y l'EV più venduto è stata la ID.4 con 8.543 immatricolazioni, davanti alla MG4 a quota 6.310. In top 5 anche la Fiat 500 con 6.073 unità dietro alla Model 3 a quota 6.204.

"Bev e Suv continuano a trainare la ripresa del settore, ma la crescita in tutti i segmenti non è stata sufficiente a riportare i volumi totali ai livelli pre-pandemici", aggiunge Munoz. Da segnalare infine le ottime vendite della Jeep Avenger, al momento il modello più popolare del marchio, così come dell'Alfa Romeo Tonale, che copre da sola il 69 per cento dei volumi del Biscione.