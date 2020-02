Sulla Dacia Sandero 2020 un nuovo tablet centrale per l'infotainment: le foto spia

Grazie alla forza del Gruppo Renault, negli ultimi anni Dacia è stata in grado di cambiare volto al mercato. Nel 2019 il brand ha piazzato ben due modelli nella Top 10 delle auto più vendute in Europa, e le vendite potrebbero ulteriormente migliorare con l'arrivo della nuova Dacia Sandero 2020.

Della vettura abbiamo ancora info parziali e per nulla ufficiali, nuove foto spia però hanno scovato un'importante novità: un sistema di infotainment completamente rinnovato, con un largo "tablet" centrale. Anche se le foto non sono molto chiare, sembra proprio che il nuovo schermo touch della Dacia Sandero 2020 sia quasi staccato dalla plancia originale, rivolto pienamente verso il conducente per una migliore lettura dei dati - un po' come fatto sulla nuova Opel Corsa. Certo potrebbe anche essere uno schermo provvisorio del prototipo di test ma speriamo vivamente di no...

In ogni caso sapremo tutto sulla nuova Sandero molto presto, Dacia è impegnata nei test finali e le foto spia questa volta arrivano dal Nord Europa, in una località in cui c'è abbondante neve - segno che la nuova Sandero sarà davvero pronta a qualsiasi condizione. Fra le novità dovremmo avere anche nuovi fari LED di serie, per conoscere tutto con esattezza però dovremo aspettare il prossimo Salone di Parigi. Per le altre foto dei nostri colleghi di Motor1.com cliccate pure sul link in fonte.